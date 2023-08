Azərbaycanda hansı regionda nə qədər işsiz var? - SİYAHI

Azərbaycanda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata adlığı işsiz şəxslərin sayı 247 min 430 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunub. Belə ki, cari ilin 1 iyul tarixindəki vəziyyətində ölkədə ən çox işsiz şəxs Bakıda qeydiyyata alınıb. Ən az işsiz şəxslər isə Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır.

Ümumlikdə ölkə üzrə qeydiyyata alınan 247 min 430 nəfərin 2568 nəfəri işsizlikdən sığorta ödənişi alır.

İqtisadi rayonlar üzrə göstəricilər belədir:

Bakı - cəmi 49 800

Naxçıvan Muxtar Respublikası - cəmi 439

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu - cəmi 9 375

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 9 598

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu - cəmi 15 338

Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 30 705

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu - cəmi 16 835

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 13 145

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu - cəmi 21 439

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu- cəmi 18 413

Mil-Muğan iqtisadi rayonu - cəmi 11 594

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 20 139

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu - cəmi 17 973

Gülər Seymurqızı

