Ötən ay Azərbaycanda sosial yardımlar üçün əhaliyə 744 milyon manat ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, bu ilin yanvar ayı ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən təqribən 69 milyon manat və ya 10,21% çox olmaqla 744 milyon manat vəsait ödənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.