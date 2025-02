Pensiyaların bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək, artırılması nəticəsində orta aylıq pensiyanın məbləği 497 manatdan 537 manata çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yaşa görə orta aylıq pensiyanın məbləği isə 530 manatdan 573 manata çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.