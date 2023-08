“Neftçi”nin stadionunun adı dəyişdirildi

“Neftçi”nin ev oyunlarını keçirdiyi stadionun adı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun prezidenti Fərrux Mahmudov sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, bundan sonra stadion “Neftçi Arena” adlandırılacaq: “Azarkeşlərin istəyi nəzərə alınaraq, “Neftçi” – “Beşiktaş” oyunu doğma stadionumuzda keçiriləcək. Bu gündən etibarən arenamızın adı nə “Bakcell Arena” nə də 8-ci km adlanacaq. Stadionun adı “Neftçi Arena” oldu”.

Qeyd edək ki, stadion daha əvvəl 8-ci km və “Bakcell Arena” adlanırdı.

