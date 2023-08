“Naxçıvanpoçt” publik hüquqi şəxsi Naxçıvan MR Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə muxtar respublikanın Ali Məclis sədrinin I müavini Azər Zeynalov sərəncam imzalayıb.

