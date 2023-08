Aparıcı-aktyor Sərxan Kərəmoğlu plastik əməliyyatdan sonrakı halını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi gözünün üstündə və altında olan sallanmanı aradan qaldırıb.

Sərxan paylaşımına "Fərq necədir? Əslində bu hələ xırda bir əməliyyatdan sonra olan görünüşdü. Mənə nə lazım olduğunu çox gözəl bilirəm" deyə, Sərxan paylaşımında yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.