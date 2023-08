Əməkdar artist Ədalət Şükürov yaxın dostlarını ətrafına yığaraq məclis təşkil edib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, məclis sənətçinin yeni bağ evində baş tutub.

Qonaqlıqda əməkdar artistin sənət yoldaşları iştirak ediblər.

