Müdafiə Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xanbaba Sultanlı nazirliyin İnnovativ texnologiyalar və yeni layihələr şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, o, ikinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qaliblərindən biridir.

