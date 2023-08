Xəzər dənizində məskunlaşan yeganə dəniz məməlisi Xəzər suitisi Abşeron Milli Parkında özünü göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi sosial media səhifəsində paylaşım edilib.

"Milli parkın ərazisindəki dəniz sularında onu yenidən fotokameralarla lentə almaq isə çox sevindiricidir" - paylaşımda deyilir.

