Azərbaycan Premyer Liqasında I turun mübarizəsi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

Belə ki, bu gün “Səbail”-“Sumqayıt” qarşılaşması saat 18:30-da “ASCO Arena”da reallaşacaq.

Həmçinin “Qarabağ”- “Zirə” oyunu “Azərsun Arena”da saat 21:00-da baş tutacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.