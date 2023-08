Xalq artisti Emin Ağalarov anasını uşaqlıq arzusuna çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni anası İrina Ağalarova ilə bağlı paylaşım edib:

"Bu şəkildə anam 13 yaşındadır. babam plastika kolleksiyası yığırdı. Onlar birlikdə Engelbert Hamperdinki dinləyirdilər. İllər keçəndən sonra anam və Engelbert Bakıda tanış oldular. Bir neçə həftə sonra isə yenidən görüşdülər... 55 il sonra".

