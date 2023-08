Bu gündən etibarən Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az bazardakı qiymətlərlə maraqlanıb. Məlum olub ki, bu məhsulların qiyməti firmalar tərəfindən qaldırılıb.

Qiymətlərə gəlincə, bəzi siqaretlərin qiymətində 10, bəzilərində isə 20 qəpik bahalaşma müşahidə olunur.

