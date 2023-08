"Liqalar Kuboku"un 1/8 final mərhələsində ABŞ-ın “Dallas” və “İnter Mayami” klubları qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç 4-4 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilər seriyasında isə Mayami 5-3 hesabı ilə qələbə qazanıb. Son iki oyunda olduğu kimi Messi bu oyunda da iki qol vurub.

