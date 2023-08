Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha bir nazirlikdə yoxlamalar başlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində yoxlamalar aparır.

Hesaplama palatasının is qrafikinə uyğun olaraq 2021 və 2022-ci il dövrü yoxlaması aparılır.

