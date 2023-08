Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Alyona Qavrilovanı ad günü münasibətiylə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni daha sonra xanımının özəl günündən foto paylaşıb.

Emin paylaşımına "Zaman keçir, yenə də birlikdə" qısa şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Emin və Alyonanın bu evlilikdən Afina adlı qız övladı var.

