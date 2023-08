Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin heykəli hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.



Qeyd edək ki, "Məşədi Dadaş" məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənli martın 2-də ürəktutmasından vəfat edib.

