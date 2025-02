Bakı ​bulvarının ərazisi dəyişir - VİDEO

Bulvar ərazisinin cənubda Bibiheybətə və şərqdə Zığa qədər mərhələli şəkildə genişləndirilməsi nəzərdə tutulub.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadla xəbər verir ki, bu, paytaxtın 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş Planında öz əksini tapıb.

Ekspertlər hesab edirlər ki, bulvarın ərazisinin genişləndirilməsi sənaye müəssisələrinin köçürülməsi, yeni yaşıllıq sahələrinin yaradılması ilə yanaşı, ətraf ərazilərdə yeni yaşayış massivlərinin salınması baxımından da əlverişli olacaq.

Bildirilir ki, bulvar ərazisinin genişləndirilməsi paytaxtdakı sıxlığın qarşısını ala bilər.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.