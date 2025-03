Ekrem İmamoğlunun vəkili sərbəst buraxıldı

İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ekrem İmamoğlunun vəkili Mehmet Pehlivan azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az bu barədə "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Bürosu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak dəyərlərinin leqallaşdırılması" maddəsi üzrə saxlanılan Mehmet Pehlivanın polis bölməsindəki əməliyyatları tamamlanıb və ifadəsi alınıb.

Pehlivan xaricə çıxış qadağası şəklində məhkəmə nəzarəti tədbiri altında sərbəst buraxılıb.

