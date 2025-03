"Real Madrid"in məşqçisi Karlo Ançelotti Braziliya millisinə gedə biləcəyi ilə bağlı iddialara cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Braziliya ilə danışıqlar aparmadığını söyləyib: "Hazırda diqqətimi tamamilə "Real Madrid"ə yönəltmişəm. "Kral klubu" ilə qüvvədə olan müqaviləm var və kuboklar qazanmağı hədəfləmişəm. Qarşımızda vacib məqsədlər durur".

