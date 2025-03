Yurgen Klopp "Real Madrid"in yeni baş məşqçisi ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real" rəhbərliyi Karlo Ançelottini Klopp ilə əvəzləmək istəyir. Bildirilir ki, Klopp gənclərlə yaxşı işləməyi bacardığı üçün "Real" onun məşqçi olmasına üstünlük verir.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin "Real"la müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. 2024-cü ildə "Liverpul"un məşqçi postundan ayrılan Klopp "Red Bull" klubunun qlobal futbol rəhbəri postunda çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.