Ançelottinin əvəzinə Qvardiola gələ bilər - Prezident onu istəyir

Braziliya millisinə əcnəbi məşqçi gətirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Braziliya Futbol Federasiyası millinin postu üçün 3 əcnəbi məşqçinin namizədliyini nəzərdən keçirir. İddialara görə, federasiyanın transfer siyahısında "Real"ın məşqçisi Karlo Ançelotti, "Mançester Siti"ni çalışdıran Xosep Qvardiola və "Əl-Hilal"la işləyən Jorje Jezuş var. Bildirilir ki, federasiya prezidenti Ednaldo Rodriqes Ançelottinin milliyə namizədliyini dəstəkləyir. Lakin Qvardiolanın Braziliya millisində işləmək təklifinə açıq olduğu iddia edilir.

Qeyd edək ki, Dorival Junior Braziliya millisinin məşqçisi postundan uzaqlaşdırılıb. Dünya çempionatının seçmə mərhələsində Braziliya dördüncü yerdədir.

