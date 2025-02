"Qalatasaray" ulduz futbolçunu gətirir - Liderlik ona həvalə ediləcək

"Qalatasaray" mövsümün sonunda İlkay Gündoğanı heyətinə qata bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə nəhəngi heyətdə Dris Mertensin yerini Gündoğana həvalə etmək istəyir. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, "Qalatasaray" Dris Mertensi mövsümün sonunda heyətdən göndərəcək. İddialara görə, mövsümün sonunda "Mançester Siti" ilə müqaviləsi bitəcək İlkay Gündoğan da "Qalatasaray"a gəlmək istəyir. Bildirilir ki, Gündoğan "Qalatasaray”la bağlı Almaniyadan tanıdığı Kaan Ayhandan məlumat alıb.

Qeyd edək ki, bu mövsüm 23-ü ilk 11-də olmaqla cəmi 33 matçda forma geyinən İlkay Gündoğan 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə komandasına töhfə verib.

