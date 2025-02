Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova Sevgililər Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə fotolarını sosial şəbəkə hesabına yerləşdirən Xalq artisti bu sözləri yazıb:

“Hər zaman bir-birinizi bütün qəlbinizlə sevin. Dünyada sevgidən savayı, demək olar ki, heç nə yoxdur”.

Qeyd edək ki, Gülyanaq Məmmədova və Ziya cütlüyünün 4 övladı var.

