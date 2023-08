Avqustun ən bəxtəvər bürcləri onlardır - Sevgi, karyera, pul

Sevgi və maddi vəziyyət baxımından avqust ayının ən şanslı bürcləri açıqlanıb.

Metbuat.az avqustun ikinci həftəsində bəxti həm sevgidə, həm maddi baxımdan gətirəcək bürclər haqqında məlumatı təqdim edir:

Siyahıya liderliyi Qız bürcü edir. Onlar iddialı və məqsədlərini öncədən bildikləri üçün bir çox sahələrdə uğur qazanırlar. Bu ayda Qızların şansı həm puldan, həm də sevgidən gətirəcək.

Avqust ayının ikinci həftəsində Şirlərin cibləri dolub daşacaq. Gələcək hədəflərini düzgün təyin edə bilsələr həm pul qazanacaqlar, həm də yeni sevgili tapacaqlar.

Həm vasvası, həm də mükəmməllikçi olması ilə tanınan Oğlaq bürcü, uzunmüddətdir çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini avqust ayında görə biləcək. Onların nəyinki pulu olacaq, subay Oğlaqlar tənha qəlblərinə də yoldaş tapıb xoşbəxt olacaqlar.

Aidə / Metbuat.az

