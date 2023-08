Axtarışda olan keçmiş məhkum həyətində narkotik əkirmiş

Gəncədə axtarışda olan şəxs narkotiklə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində borclu qismində axtarışda olan şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Elnur Əliyev saxlanılıb.

Onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 2 ədəd çətənə kolu və 740 qram marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

Araşdırma aparılır.

