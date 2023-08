Türkiyənin ən güclü silahı: Bu tarixdə sınaqdan keçiriləcək - FOTO

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi inventarındakı ən güclü silahlardan biri kimi tanınan HİSAR-U raketinin bu həftə 850 kilometrlik sahədə sınaqdan keçirilməsi gözlənilir.

Metbuat.az "CNN"ə istinadən xəbər verir ki, sınaqlar Qara dənizdə 850 kilometrlik ərazidə keçiriləcək. Türkiyənin müdafiə sənayesindəki kritik addımlarından biri olan HİSAR-U sayəsində hava sərhədləri yerli və milli qaynaqlarla istehsal edilən texnologiyalarla qorunacaq.

Qeyd edək ki, ASELSAN və ROKETSAN-ın əməkdaşlığı ilə istehsal edilən HİSAR-U (SIPER) raketinin bu həftə Qara dənizdə sınaqdan keçirilməsi gözlənilir.

