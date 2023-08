"Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2022-ci ildə apardığı araşdırmalar göstərir ki, siqaret çəkmək süd vəzi xərçəngi riskini artırır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Real TV-yə açıqlamasında həkim Afət Cabbarova bildirib.

O deyib ki, siqaret çəkən xanımlarda ağ ciyər xərçəngi riski isə daha yüksək olur.

