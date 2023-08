Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyinin dəstəyi, “İRƏLİ” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə gənclərin fərdi inkişafına yönəlik “Gənclər Davamlı İnkişaf üçün” layihəsinə start verilir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İRƏLİ” İctimai Birliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Layihənin əsas məqsədi gənclərin yumşaq bacarıqlarının gücləndirilməsi, cəmiyyətdə aktiv vətəndaşlığının təmin olunması, gənclərlə iş sahəsində təşəbbüslərin artması ilə ümumilikdə rəqabətədavamlı gənclər şəbəkəsinin inkişafına töhfə verməkdir. Layihədə ilkin qeydiyyat və müsahibə mərhələlərini uğurla başa vurmuş 45 nəfər iştirak edəcək.

5 gün müddətində düşərgə formatında həyata keçiriləcək layihə çərçivəsində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və onun tətbiq sahələri, layihələrin yazılması və idarə olunması, qeyri-formal təhsil və onun prinsipləri, gənclərlə iş, eləcə də, digər mövzular üzrə təlim sessiyalarının həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Layihənin davamlılıq mərhələsində iştirakçılar öyrəndikləri bilik və təcrübələri öz yaşadıqları regionlarda təlim və görüş formatında digər gənclərlə bölüşəcəklər.

“Gənclər Davamlı İnkişaf üçün” layihəsində iştirak etmək istəyən 17-25 yaş aralığında, təşəbbüskar, motivasiyalı, məsuliyyətli gənclər aşağıdakı link vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər: https://shorturl.at/acTY5

