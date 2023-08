"Öz ərinin paltarını yumur, səhəri gün dayə alır ərini əlindən" - Elza

Əməkdar artist Elza Seyidcahan BBC-yə müsahibə verərək son zamanlar onun şeirləri haqqında deyilənlərə münaisbət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artisti şeirlərində söyüş yazmadığını, əksinə, qarğışı alqışa çevirdiyini bildirib:

“Məndən əvvəl söyüşü “türkün məsəli” deyə-deyə söyləyirdilər. Əksinə, mən istəyirəm "türkün məsələsi" deyilməsidir. Mən söyüşə çevrilmiş sözləri abırlaşdırıram, alqışa gətirmişəm. Lənəti, qarğışı alqışa çevirmişəm. Biz həmişə deyirik ki, ölün. Mən istəyirəm ki, "olun, ölün". Şeirimdə nənə, baba kimi ölün, yəni bir yerdə qocalın. Şeirlər gülüş üçündür. Bu qəbahətdir? Şeirdə ya ağlayırlar, ya gülürlər. Vay o günə ki nə ağlayırsan, nə də gülürsən. Mən də yazıram ki, gülsünlər".

Elza Seyidcahan son zamanlar yaranan qadın qətlləri ilə bağlı hadisələrə də münasibət bildirib:



"O qədər məlumat bolluğu var ki, ailədə qısqanclıq yaranır. Qadınları qınamıram, amma qadınlardan dəstək istəyirəm. Bu faciənin qarşısını ancaq qadınlar ala bilər. Qadın kişini uşağı kimi görməlidir. Kişi uşaqdan betərdir. Baxmayın ki, bığları, saqqalları var. Kişinin beyninin bir tərəfi işləyir. Beyni dolanda keçir fiziki hərəkətlərə. Əlindən xəta çıxandan sonra peşiman olurlar. Qadınların çoxları karyera xəstəliyindədirlər. Bu, pisdir. ailə özü də karyeradır. Evlənirlər, uşaq dünyaya gətirilər sonra verirlər dayəyə. Ana uşağına özü baxmalıdır. Qadın ki, ərinin paltarını özü yumur, verir dayəyə, səhəri gün dayə əri alır əlindən. Sonra da deyir ki, dayə ərimi aldı ərimdən".

