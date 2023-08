Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunun hücumçusu Kristiano Ronaldo həbs oluna bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun matç zamanı xristian jesti etməsidir.

Çünki bu davranış Səudiyyə Ərəbistanı qanunlarına görə qadağandır və cinayət sayılır.

