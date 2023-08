Bakıda ana və azyaşlı qızı itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xətai rayonu ərazisində yaşayan Ramilə Səlimova və 2014-cü il təvəllüdlü qızı Ayan Bayramova yaşadıqları evdən çıxıb və geri qayıtmayıblar.

Araşdırma aparılır.

