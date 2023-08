Alban (Qafqaz) Apostol Müstəqil Kilsəsinin varisi olan Azərbaycan Alban-udi xristian dini icmasının nümayəndələri Kəlbəcər rayonundakı Xudavəng monastır kompleksini ziyarət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, dini icma nümayəndələri məbəd kompleksə aid kilsədə dini ayinlər icra edib, şamlar yandırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.