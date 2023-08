Azərbaycanda bu məhsulun alış qiyməti artırıldı

Ölkədə şəkər çuğunduru əkinçiliyi ilə məşğul olan fermerlərin maddi təminatının və gəlirlərinin artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi tərəfindən şəkər çuğunduru alış qiymətləri artırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, 2023-24 təsərrüfat ilində qışlıq və yazlıq mövsümü üzrə qəbul olunacaq məhsulun alış qiymətləri ötən il ilə müqayisədə hər bir ton üçün şəkərlilik faizinə müvafiq olaraq 4 manat artırılıb. Qeyd edək ki, şəkər çuğunduru alışı qiyməti ötən il də 5 manat artırılmışdı.

Beləliklə şəkər çuğundurunun 1 tonunun alış qiyməti orta hesabla 16 faiz optimal şəkərlilik dərəcəsinə uyğun olaraq 85 manata çatdırılıb. Əlavə olaraq bildiririk ki, ötən ilə nisbətən bu il dövlət tərəfindən də hər ton şəkər çuğunduruna subsidiya məbləği də 6 manat artırılıb. Belə ki, Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən hər bir ton üçün ödənilən məhsul subsidiyasının məbləği 12 manatdan 18 manata çatdırılıb.

Qeyd edək ki, fəaliyyətə başladığı gündən İmişli və ətraf bölgələrdə yaşayan insanların sosial-rifah halının yüksəlməsi, habelə ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşayan on minlərlə fermerin həyat şəraitinin yüksəlməsində müstəsna rol oynayan İmişli Şəkər Zavodu fəaliyyətini tam gücü ilə davam etdirir və satış nöqtələrini kəsintisiz olaraq məhsulla təmin edir.

