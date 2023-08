Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqala şəhərində baş verən faciə ilə əlaqədar bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində elektron matəm kitabı açılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

Başsağlığı vermək istəyənlər bu emailə yaza bilər: [email protected]

