Azərbaycanda qədimi lampa 50 min manata satışa çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə elan saytlarının birində məlumat yer alır. Elan sahibi lampanın 1905-ci ildə istehsal olunduğunu qeyd edib. Lampanın hündürlüyü 9, eni isə 3 santimetrdir.

Məlumata əsasən, həmin lampa Azərbaycanda yeganədir və işləkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.