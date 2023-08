Hazırda ermənilərlə Rusiya sülhməramlıları arasında gərginlik yaşanır.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ermənilər müvəqqəti olaraq yerləşən kontingentə məxsus bazaya giriş-çıxışı bloklayıblar. Onlar sülhməramlıların fəaliyyətindən narazı olduqlarını bildirirlər.

