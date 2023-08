Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində "Qalatasaray" "Olimpiya" klubunu 1-0 hesabı ilə məğlub edərək, növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun 3-0 hesabı ilə "Qalatasaray"ın qələbəsi ilə başa çatmışdı.

Qeyd edək ki, "Olimpiya" Avroliqanın pley-offunda "Qarabağ" - HİK cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

