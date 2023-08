"Beşiktaş"ın köməkçi məşqçisi Burak Yılmazın “Karagümrük” klubu ilə oyun zamanı kameralara düşən görüntüləri gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş futbolçunun gənc göründüyü və Şenol Günəşə bənzədiyinə dair şərhlər yazılıb.Qeyd edək ki, "Beşiktaş" “Neftçi”nin UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsindəki rəqibidir.

