Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səlim Müslümov məhkəmədən çıxarkən "RTV"nin kameralarına tuş gəlib.

Həmin görüntüləri təqdim edir:

