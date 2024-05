Xəbər verdiyimiz kimi, Qərbi Azərbaycan Televiziyasının binasının açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, televiziyanın rəhbəri Ülviyyə Zülfiqar təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, həm də Qərbi Azərbaycan İcmasının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsindədir. Mlumata görə, telekanal həftədə 6 dəfə - 3 dəfə Azərbaycan, 3 dəfə rus dilində olmaqla, 2 saat boyunca efirə çıxacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.