Son aylarda qızılca xəstəliyinin səviyyəsində azalma qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildirilib. Məlumata görə, hazırda qızılca infeksiyasına yoluxma hallarında azalma qeydə alınır.

"Qızılca infeksiyasına qarşı həm planlı, həm də peyvənddən kənarda qalan uşaqların peyvəndlənməsi davam etdirilir", - deyə məlumatda qeyd edilib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.