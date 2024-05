Məşhur Xalq artisti Nəzakət Teymurovanın qızı Nigar Teymurova ailə quracağı şəxslə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəzakət Teymurova bununla bağlı qatıldığı proqramların birində açıqlama verib. O, qızı Nigarın təhsilini davam etdirdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti qızı Nigar Teymurovanın nişan mərasimindən görüntüləri öz sosial şəbəkə hesabında paylaşmışdı.

