Britaniyalı teleaparıcı Maykl Parkinson 89 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" məlumat yayıb.

"Qısa bir xəstəlikdən sonra cənab Maykl Parkinson dünən gecə ailəsinin əhatəsində dünyasını dəyişdi", - məlumatda deyilir.



Qeyd edək ki, məşhur aparıcı karyerası karyerası ərzində 2000-dən çox insandan müsahibə alıb.

