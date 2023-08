Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin ilk dəfə təşkil olunacaq UEFA Millətlər Liqasının C qrupunda keçirəcəyi ilk iki oyunun məkanı və başlama saatları müəyyənləşib.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Kipr yığmasına qarşı matç sentyabrın 22-də, saat 17:00-da “Dalğa Arena”da baş tutacaq.

Yığma bundan 4 gün sonra, saat 20:00-da səfərdə Monteneqro ilə qarşılaşacaq. Bu görüş Podqoritsa şəhərindəki “Ljeskopolje Arena”da təşkil olunacaq.

