"Qarabağ" - "Hik" qarşılaşmasındakı qalibiyyətdən sonra "köhlən atlar"ın qolkiperi Şahruddin Məhəmmədəliyevin paylaşımı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tez-tez qapıdan uzaqlaşaraq azarkeşlərin tənqidinə tuş gələn qapıçı bu dəfə "Hik" ilə evdəki oyundan olan qurtarışlarını paylaşıb.

Qeyd edək ki, Şahruddin dünən axşam Finlandiyada keçirilən oyun zamanı da səhvə yol vermişdi.

