Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaar Ermənistana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökuməti məlumat yayıb.

O, Ermənistan baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan ilə görüşüb.

Görüş zamanı Laçın yolu ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub.

