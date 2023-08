Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki "Sumqayıt Bulvar" MMC-nin baş direktoru Yavər Vəliyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bulvara rəhbərlik onun müavini Seymur Məmmədova həvalə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.