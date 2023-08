ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kvin və Ermənistanın ABŞ-dakı səfiri Lilit Makunts Azərbaycanla sərhədə, İstisu (Cermuk) şəhərinə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia" məlumat yayıb.



Səfər barədə əlavə məlumat verilməyib.

