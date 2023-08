Veysəloğlu Avropa keyfiyyətini əlçatan edir

“Rossmann” və “Pepco” brendləri Azərbaycanda.



“Rossmann” və “Pepco” brendləri Azərbaycanda Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu (VŞQ) Azərbaycan istehlakçısını keyfiyyətli və mümkün münasib qiymətli məhsullarla təmin edir. Bu məqsədlə VŞQ Avropanın “Rossmann” və “Pepco” kimi aparıcı brendlərini ölkəmizə gətirib və Qrupa daxil olan “Araz” supermarketlər şəbəkəsində və müstəqil mağazalarda müştərilərə təqdim edir. “Araz” Avropadan gətirilən məhsulların keyfiyyəti ilə yanaşı onların ekoloji təhlükəsizliyinə də önəm verir, ətraf mühitə zərər dəyməməsi prinsiplərinə ciddi əməl edilir.

Alman brendi “Rossmann” Almaniyanın 50 ildən çox tarixi olan “Rossmann” firması sağlamlıq və şəxsi qulluq məhsulları ilə məşhurdur. “Rossmann”ın “Araz” supermarketlər şəbəkəsinin daxilində 7 “shop-in shop” (supermarket daxilində) və 13 müstəqil mağazası fəaliyyət göstərir və bu mağazalarda 230-dan çox əməkdaş çalışır. “Rossmann” 29-dan çox özəl markaya və müxtəlif müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün 8000 məhsul çeşidinə malikdir. Mağazalarda kosmetika, şəxsi gigiyena, ev təsərrüfatı, körpələr üçün məhsullar və oyuncaqlar, ev heyvanları üçün məhsullar, dəriyə qulluq, kişilər üçün qulluq vasitələri və sağlam qida kateqoriyaları üzrə məhsullar müştərilərə təqdim edilir. “Rossmann”nın məşhur markaları sırasında “Isana” (saç və bədən baxımı məhsulları),

“Alterra” (üzvi və təbii maddələr ehtiva edən təbii kosmetika), “Domol” (təmizləyici məhsullar və yuyucu vasitələr) və “Alouette”ni (kağız salfetlər və s.) qeyd etmək olar. Polşa brendi “Pepco” Supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən Azərbaycan alıcısına təqdim edilən Polşa brendi “Pepco” məhsulları da ekoloji təmizliyi, yüksək keyfiyyəti və münasib qiymətləri ilə seçilir. Məhsullar, çeşidlər daim yenilənir və müasir trendlərə uyğunlaşdırılır. Bu isə müştərilərə yeni seçim imkanları yaradır və dəblə ayaqlaşmağa imkan verir. “Pepco” mağazalarında geyimlər, mətbəx əşyaları, ev tekstili, yumşaq taburetlər, mövsümi, əyləncə məhsulları, şamlar və s. müxtəlif kateqoriyadan olan məhsullar mövcuddur. Hazırda “Pepco” mağazalarında “Beloved”, “Bekkin” kimi tanınmış brendlərin məhsulları satılır. Hər ay 2000-ə yaxın yeni çeşid mağazalara çatdırılır.

“Araz” supermarketlər şəbəkəsində müştərilərə təqdim olunan digər Avropa brendlərinə məxsus məhsullar da keyfiyyəti və nüfuzuna görə öz ölkələrinin lideridir. Bu siyahıda Polşa, İtaliya, Latviya, Almaniya, Hollandiya, Danimarka kimi ölkələri qeyd etmək olar. Sözügedən ölkələrdən gətirilən kosmetika və qulluq vasitələri, spirtsiz içkilər, uzunmüddətli süd və süd məhsulları, quru qida və şirniyyatlar “Araz” müştərilərinin sevimli məhsullarına çevrilib.

