Bu ilin fevralında 6-da Türkiyədə mərkəzi Kahramanmaraş olan güclü zəlzələdən sonra yaşayış binaları ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Malatyada 5 il öncə tikilən və zəlzələ zamanı dayanıqlığını itirən 12 mərtəbəli 2 bina dağıdılıb.

Mütəxəssis qruplar tərəfindən təhlükəsizlik tədbirlərinin alındığı bina 160 kiloqram partlayıcı istifadə edilərək qısa müddətdə nəzarətli şəkildə sökülüb.

Daha 1400 binanın bu formada söküləcəyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.